Цивилев: в Кузбассе открылся первый за Уралом центр профподготовки по горному делу

Как уточнил глава региона, специалистов будут готовить под конкретные запросы холдинга "Евраз ЗСМК"

КЕМЕРОВО, 29 января. /ТАСС/. Центр профессиональных компетенций открылся в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания (город Таштагол, Кемеровская область), он стал первым в России центром профподготовки по горному делу, расположенным за Уралом. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Мы первыми за Уралом открыли мастерские для профессиональной подготовки специалистов по горному делу. Ребята смогут в процессе обучения получать и оттачивать навыки работы на современном оборудовании, которое сейчас используют на предприятиях региона. Молодые специалисты будут себя увереннее чувствовать, быстрее вольются в рабочий процесс", - сказал Цивилев, его цитирует пресс-служба правительства региона.

Губернатор добавил, что ремонт и оснащение мастерских и лабораторий проведены при поддержке холдинга "Евраз ЗСМК", который является основным работодателем выпускников техникума по направлению "Горное дело".

"Это прекрасный пример сотрудничества профобразования и производственников. "Евраз" помог оснастить центр компетенций, в котором на высоком уровне будут готовить специалистов под конкретные запросы холдинга", - отметил Цивилев.

Новый центр располагает полигонами для обучения стропальщиков и выполнения работ на высоте, лабораториями гидравлики, тренажерной подготовки и электротехнического персонала, электроремонтным комплексом, полигоном сварочных технологий. В пресс-службе подчеркивают, что материально-техническая база центра соответствует современным требованиям и стандартам подготовки специалистов среднего звена.

В центре планируется разместить лаборатории для ремонта и обслуживания легковых машин, подземной разработки полезных ископаемых, подготовки механиков, а также малярные мастерские и полигоны для проведения экзаменов. "После введения в работу всего комплекса мы закроем потребность в большинстве необходимых направлений подготовки профессиональных кадров по техническим специальностям в южной агломерации региона", - цитирует пресс-служба министра образования Кузбасса Софью Балакиреву.