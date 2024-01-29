На благоустройство Цхинвала направят более 340 млн рублей российских средств

Деньги также пойдут на реконструкцию подземных сетей

ЦХИНВАЛ, 29 января. /ТАСС/. Власти Южной Осетии направят в ближайшие два года более 340 млн рублей средств российской финансовой помощи на благоустройство улиц Цхинвала и реконструкцию подземных сетей, сообщили ТАСС в министерстве строительства архитектуры и ЖКХ закавказской республики.

"В рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии в 2024-2025 годы запланировано благоустройство 18 столичных улиц с реконструкцией подземных инженерных коммуникаций - водопроводных сетей, канализации и газовых распределительных сетей. На это в инвестпрограмме заложено порядка 343,3 млн рублей", - сказали в Минстрое, пояснив, что девять улиц будет сдано в эксплуатацию в 2024 году, еще столько же к концу 2025 года.

Собеседник агентства отметил, что в рамках российской инвестпрограммы в столице республики в минувшем году было благоустроено еще девять улиц с реконструкцией поземных инженерных сетей. "В российской инвестпрограмме на 2023-2025 годы на благоустройство улиц и реконструкцию подземных коммуникаций, которые не менялись на протяжении порядка 50 лет, заложено 617,3 млн рублей, из них 273,5 млн было освоено в минувшем году", - уточнили в Минстрое.

В рамках предыдущей российской инвестпрограммы на 2020-2022 годы было обустроено 25 улиц, на это в программе было заложено порядка 700 млн рублей. Всего на средства инвестиционных программ РФ из 120 улиц Цхинвала было благоустроено 105.

На реализацию инвестпрограммы на 2023-2025 годы Россия выделила 3,587 млрд рублей, в том числе в 2023 году - 1,157 млрд рублей, в 2024 году - 1,215 млрд рублей, в 2025 году - 1,215 млрд рублей. Всего программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, из которых 37 начаты в рамках предыдущих инвестпрограмм.