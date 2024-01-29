Лукашенко: РФ и Белоруссии необходимо устранить барьеры для взаимных поставок товаров

Президент Белоруссии также призвал выравнять условия деятельности для предприятий и снять ограничения для транзита товаров

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Одна из важнейших задач России и Белоруссии - снять все барьеры в сфере взаимных поставок товаров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Необходимо во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выравнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров", - сказал он.