Минск и Москва пока не определились по созданию единых рынков нефти и газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эти решения будут выгодны обеим странам

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия пока не приняли решение по созданию единых рынков нефти и газа. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков нефти, газа, нефтепродуктов", - сказал он, подчеркнув, что эти решения будут выгодны обеим странам.

Лукашенко подчеркнул, что регулярно обсуждает эти вопросы со своим российским коллегой. "Договоренности достигнуты. Думаю, что правительствам надо активнее реализовывать эти договоренности", - добавил он.

Ранее Лукашенко отмечал, что единый энергорынок - это один из ключевых вопросов, который надо урегулировать в отношениях Москвы и Минска.

В октябре 2023 года министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил ТАСС, что согласование договора по единому энергорынку Белоруссии и России находится на завершающей стадии.