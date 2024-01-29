Путин: подготовлена Стратегия технологического развития Союзного государства до 2035 года

Владимир Путин во вступительном слове на заседании Высшего государственного совета Союзного государства отметил, что сотрудничество России и Белоруссии развивается во всех направлениях

Владимир Путин во вступительном слове на заседании Высшего государственного совета Союзного государства отметил, что сотрудничество России и Белоруссии развивается во всех направлениях

По словам президента РФ, она содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Новая Стратегия технологического развития Союзного государства до 2035 года направлена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета объединения.

"К утверждению подготовлена новая Стратегия технологического развития Союзного государства на период до 2035 года, содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью", - сказал российский лидер.

По его словам, характерно и то, что вынесенный на заседание ВГС проект основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы нацелен на дальнейшую активизацию всего многопланового взаимодействия. "В том числе в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике, информационной сфере", - перечислил президент РФ.