Крупнейший меткомбинат Донбасса запустил конвертер для выплавки стали

Он простаивал четыре года из-за аварийного состояния некоторых деталей

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Алчевский меткомбинат (АМК) запустил после длительного ремонта конвертер для выплавки стали с помощью кислорода. Техническое обслуживание было необходимо в связи с аварийным состоянием деталей, сообщило в Telegram-канале правительство ЛНР.

"На Алчевском металлургическом комбинате ЮГМК введен в эксплуатацию конвертер №2 кислородно-конвертерного цеха. Агрегат был остановлен в марте 2020 года из-за аварийного состояния отдельных деталей. Работы по восстановлению и модернизации конвертера были выполнены силами ремонтного, технологического и инженерного персонала АМК совместно с подрядной организацией ООО "Стройресурс", - говорится в сообщении.

Впервые с 2014 года на заводе работают одновременно два конвертера. Их совместный запуск увеличит объем выплавляемой стали, гарантируя стабильные поставки высококачественного металла потребителям.

АМК - это крупнейший металлургический комбинат с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством. В связи с экономической блокадой со стороны Украины в декабре 2017 года комбинат перешел под внешнее управление ЗАО "Внешторгсервис". В октябре 2021 года АМК перешел под внешнее управление ООО "ЮГМК".