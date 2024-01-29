В Кировской области производители яиц снизили цены на продукцию

По данным регионального правительства, десяток куриных яиц первой категории за две недели подешевел в среднем на 10 рублей

КИРОВ, 29 января. /ТАСС/. Производители яиц в Кировской области снизили цены на продукцию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Правительству Кировской области удалось снизить цены на ряд важных товаров. Стоимость яиц первой категории была снижена за последнее время на 10 рублей за десяток. Отборное яйцо подешевело на 20-25 рублей за десяток", - говорится в сообщении.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области из-за повышения цен. Кировское УФАС выявило факт повышения оптовых отпускных цен на яйца до 60%. В правительстве Кировской области сообщили, что основным звеном, которое повлияло на рост цен, стали именно производители яиц. Губернатор Александр Соколов отмечал, что власти не будут поддерживать тех, кто пользуется ситуацией.

Что касается цен на другие продукты, то, по данным властей, стоимость хлеба в магазинах Кировской области остается на прежнем уровне, при этом наблюдается сезонный рост на овощи. Цены на мясо ниже, чем в среднем в ПФО, и существенно ниже, чем в целом по России.

По словам зампред правительства Кировской области Юрия Терешкова, динамика цен в регионе соответствует общероссийским тенденциям. Для снижения и поддержания цен на отдельные виды социально значимых продтоваров с организациями розничной торговли подписан меморандум, согласно которому установлены размеры розничных торговых надбавок. Так, надбавка в розничных магазинах на социально значимые товары составит не более 10% в городских округах, в других муниципальных образованиях - не более 15%.