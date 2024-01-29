В Тверской области намерены построить глэмпинг-парк почти за 100 млн рублей

Пилотный запуск объектов первой очереди запланирован на 2024 год

ТВЕРЬ, 29 января. /ТАСС/. Инвестор вложит почти 100 млн рублей в строительство в Селижаровском округе Тверской области глэмпинг-парка, который будет привлекать около 2 тыс. туристов ежегодно. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"В Селижаровском муниципальном округе ООО "Волго-Т" реализует инвестиционный проект по созданию глэмпинг-парка на берегу озера Волго у деревни Завирье. Планируется, что новый туристический объект позволит привлекать около 2 тыс. гостей ежегодно", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в 2023 году ООО "Волго-Т" стало одним из победителей конкурсного отбора на получение поддержки по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" на обустройство пляжа и приобретение оборудования. Инвестиции в проект составят 97,6 млн рублей, создадут около 20 новых рабочих мест. "Пилотный запуск объектов первой очереди запланирован уже в этом году", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в региональном правительстве, на площадке будущего глэмпинг-парка уже возвели несколько домов для проживания гостей, ведется строительство кафе, установка модульных домиков и другие работы. Также предусмотрено возведение веревочного парка, детских спортивных комплексов, общественного пространства для проведения различных мероприятий, благоустройство территории.

"Уникальным объектом глэмпинг-парка станет визит-центр, где гости смогут получить консультацию специалистов о туристском потенциале региона. Здесь будут предоставляться буклеты о достопримечательностях Верхневолжья, туристские карты-схемы, "Мобильный гид" и паспорт туриста, в котором собрана информация об основных музеях, гостиницах, точках питания, кинотеатрах и торговых центрах, а также о событийных мероприятиях, проходящих в городе и области. В визит-центре можно будет заказать групповые и индивидуальные экскурсии, приобрести сувениры и книги", - добавили в пресс-службе.