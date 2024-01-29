Дума рассмотрит 31 января во II чтении законопроект о праве регионов запрещать "наливайки"

В соответствии с документом, субъекты, в частности, получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Совет Госдумы принял решение провести на пленарном заседании 31 января рассмотрение во втором чтении законопроекта о праве регионов запрещать "наливайки" в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Это решение - ответ на запрос общества. Нам поступают многочисленные обращения от граждан - жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с законопроектом, регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Возможность устанавливать запрет на продажу крепкой алкогольной продукции была передана субъектам РФ ранее.

"После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере", - сказал Володин.

Как сообщили в пресс-службе, в рассмотрении инициативы во втором чтении примут участие представители законодательных собраний субъектов РФ. Регионы будут участвовать в рассмотрении законопроекта по ВКС.