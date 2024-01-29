Правительство Кировской области обратилось в ФАС для проверки цен на топливо

Цены установились на одном из самых высоких значений среди регионов ПФО

КИРОВ, 29 января. /ТАСС/. Правительство Кировской области в связи с ростом стоимости бензина марки Аи-95 направило официальное письмо в антимонопольную службу с просьбой проверить цены на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Цены на бензин марки Аи-92 за минувшую неделю в регионе не изменились, а вот цены на бензин марки Аи-95 выросли. Цены на дизельное топливо находятся на уровне выше средних значений по Приволжскому федеральному округу. Правительство Кировской области обратилось в антимонопольную службу для проверки цен на топливо, в УФАС направлено официальное письмо", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства региона Алексей Жердев на еженедельном совещании у губернатора рассказал, что на 22 января средние потребительские цены на топливо в области установились на одном из самых высоких значений среди регионов Приволжского федерального округа. "Мы подготовили письмо в адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области, в котором просим организовать проведение проверки участникам рынка нефтепродуктов Кировской области и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принять соответствующие меры", - сказал Жердев.

Губернатор Александр Соколов поддержал предложение. "Участникам рынка необходимо быть солидарными с гражданами и не пытаться получать сверхприбыли. В регионе выпало много снега, техника расходует много дизеля, но это не повод пользоваться ситуацией и повышать стоимость топлива. Общался с губернатором Пермского края, договорились, что коллективно будем заниматься этим вопросом, и коллеги тоже подготовят соответствующее обращение", - цитирует пресс-служба губернатора.

По данным властей, в Кировской области создается рабочая группа по контролю за ценами. Ведется мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также на топливо.