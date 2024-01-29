Псковская область организует бизнес-миссию в Казахстан

Посол Казахстана в России Даурен Абаев выразил заинтересованность в развитии двухстороннего сотрудничества

ПСКОВ, 29 января. /ТАСС/. Псковская область намерена организовать бизнес-миссии местных промышленников и предпринимателей в Казахстан, в частности в Актюбинскую область, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с послом Казахстана в России Дауреном Абаевым. Встреча состоялась с участием генконсула Казахстана в Петербурге Дмитрия Михно.

"Очень рассчитываю, что связи наши будут только крепнуть. Предварительно предлагаем наладить взаимодействие Псковской области с одним из регионов Казахстана, например с Актюбинской областью. Достаточно большое количество жителей региона в свое время уехали туда поднимать целину. Можно организовать бизнес-миссию псковских предпринимателей в целях развития двухстороннего сотрудничества в сфере промышленного производства", - цитирует пресс-служба слова Ведерникова.

Абаев выразил заинтересованность в развитии двухстороннего сотрудничества, особенно в рамках образовательных проектов, привлечения инвестиций, а также развития транспортно-логистических цепочек. "Межрегиональные связи у нас в основном развиты с приграничными российскими субъектами, но мы готовы к сотрудничеству и с вашим регионом. Сейчас хорошее окно возможностей. Очень хорошие показатели взаимодействия между Россией и Казахстаном, развиваются большие проекты. На доверительном уровне и политическое взаимодействие руководства наших стран. Это тоже крепкий фундамент для развития наших отношений", - приводит пресс-служба слова посла.

Ведерников пригласил казахстанскую молодежь принять участие в ежегодном военно-патриотическом лагере "Курган Дружбы" в Псковской области, который после обновления формата стал активнее работать именно с подрастающим поколением. "Даурен Абаев согласился, что совместная работа с молодежью действительно актуальна. В России, по его словам, учится более 60 тыс. студентов из Казахстана. В доле иностранных студентов они занимают первое место в России", - говорится в сообщении.