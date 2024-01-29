Минцифры опровергло информацию о хранении биометрии на портале "Госуслуги"

На ресурсе есть только информация о биометрии, размещенной в Единой биометрической системе, говорится в сообщении министерства

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство цифрового развития РФ опровергло информацию о том, что портал "Госуслуги" собирает и хранит биометрию. На ресурсе есть только информация о биометрии, размещенной в Единой биометрической системе, говорится в сообщении министерства.

"По закону банки должны передать все ранее собранные биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС). На "Госуслугах" биометрия не хранится! На портале есть лишь информация о биометрии, размещенной в ЕБС. Она отображается в личном кабинете портала. Граждане могут удалить биометрию в любой момент после передачи в ЕБС", - отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что о передаче данных в ЕБС банк должен уведомить владельца биометрии за 30 дней, а после импорта биометрических данных банк обязан ее удалить.

Удалить свои данные из ЕБС можно в личном кабинете на портале "Госуслуги" или отозвав согласие на размещение в единой системе у оператора ЕБС - Центра биометрических технологий. "Сдача и сбор биометрии в ЕБС - исключительно добровольные. Чтобы зарегистрировать биометрию в ЕБС в отделении банка или через мобильное приложение, гражданин должен дать на это согласие. Это закреплено законодательно", - подчеркнули в Минцифры.