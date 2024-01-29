Экспортная выручка "Черкизово" в 2023 году выросла на 15%

Поставки продукции на зарубежные рынки превысили 110 тыс. тонн, сообщила компания

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Экспортная выручка компании "Черкизово" по итогам 2023 года выросла на 15% по сравнению с 2022 годом. Поставки продукции на зарубежные рынки превысили 110 тыс. тонн, сообщила компания.

"Компания отправила на зарубежные рынки более 110 тыс. тонн различных видов продукции. Экспортная выручка компании по всей проданной продукции выросла на 15%", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная часть экспорта пришлась на мясо курицы - более 80 тыс. тонн.

Значение показателя экспортной выручки в сообщении "Черкизово" не приводится.

Зарубежные поставки куриного мяса в прошлом году выросли на 8% за счет развития экспорта в страны ЕАЭС - объемы отгрузок туда увеличились более чем на 30%. На страны СНГ пришлось более 50% от общего объема экспорта курицы.

Кроме того, компания существенно нарастила экспорт свинины в отдельные страны ближнего зарубежья: поставки в Белоруссию и Армению почти в пять раз превысили объемы 2022 года. Зарубежные отгрузки индейки больше всего увеличились в Казахстан и в Азербайджан - в пять раз и в два раза соответственно. Также компания в прошлом году увеличила поставки за рубеж в сегменте колбасных изделий почти на 10% год к году.

"Главными экспортными рынками для группы "Черкизово" по-прежнему остаются Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС. Также приоритетными направлениями для развития экспорта компании является регион Ближнего Востока", - говорится в сообщении компании.

О компании

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции.