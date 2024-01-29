В Киеве сообщили, что украинцы ежедневно тратят за границей с украинских карт $35 млн

В Нацбанке отметили, что при этом переводы от украинцев из-за границы в страну снижаются

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Нацбанк Украины обнародовал статистику о тратах граждан страны, находящихся за границей и расплачивающихся картами украинских банков. Согласно этим данным, они ежедневно тратят за рубежом $35 млн.

"Постоянный отток с Украины средств населения в категории "Путешествия" составил за 2022 год $20 млрд, а в 2023 году - $18 млрд", - приводит слова зампреда Нацбанка Сергея Николайчука украинское издание "Страна". Он уточнил, что "с апреля 2023 года и по сей день с украинских банковских карт за границей расходуется $35 млн в сутки".

При этом обратный поток, то есть переводы от украинцев из-за границы в страну (что ранее являлось одним из основных каналов притока валюты) наоборот, снижается, отметили в Нацбанке. Если за 2021 год этот показатель составил $14 млрд, то в 2022 году - $12,5 млрд, а за 11 месяцев 2023 года - $10,6 млрд.

Точное число выехавших с Украины в последнее время неизвестно. Согласно данным, опубликованным 4 июля 2023 года Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в августе 2023 года приводил основанные на официальных данных расчеты, согласно которым на начало прошлого года на подконтрольной Киеву территории проживали 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находились 17,9 млн. По данным директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой, число ныне уехавших из страны вместе с трудовыми мигрантами, покинувшими Украину до 2022 года, составляет 9 млн человек.