На Соловках расторгли договор с подрядчиком на строительство больницы

Контракт с новой подрядной организацией уже заключили, в 2024 году работы на объекте должны продолжиться

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Договор на строительство новой больницы на Соловках расторгли с подрядчиком из-за нарушения сроков реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области по итогам совещания, которое провел на Соловецком архипелаге глава региона Александр Цыбульский.

Строительство участковой больницы на Соловках начали в июле 2021 года и планировали завершить за два года по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области. "На сегодняшний день объем выполненных работ превышает 60%. С подрядчиком, допустившим серьезные нарушения сроков выполнения работ, договор расторгнут, ведется претензионная работа", - указано в сообщении.

Здание больницы, в котором оказывается медицинская помощь, построили в 1939 году, оно не подлежит реконструкции. При этом потребность в медучреждении очень высокая. На Соловках постоянно проживают 860 человек, а в летний период острова посещают до 70 тыс. туристов. Строится здание участковой больницы на 40 посещений со стационаром на 10 коек.

В 2024 году строительство будет продолжено. Заключен контракт с новой подрядной организацией, необходимые материалы для продолжения строительства доставят с началом навигации. Финансирование на 2024-2025 годы предусмотрено в рамках областного и федерального бюджетов. "Основная задача сейчас - найти решение, которое позволит максимально утеплить строящееся здание и при этом обеспечить внешний вид, который будет соответствовать всем требованиям ЮНЕСКО. Не менее важно наполнить больницу современным оборудованием и обеспечить достаточное количество медицинского персонала", - приводит пресс-служба слова Цыбульского. В соловецкой больнице работают два врача общей практики, фельдшер, лаборант и две медсестры. Вакантно место хирурга.

В 2029 году будет отмечаться 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. В ближайшее время необходимо модернизировать инфраструктуру поселка Соловецкий, которая ориентирована на прием паломников и туристов, а также социально значимые объекты. Сейчас прорабатывается план комплексного благоустройства поселка Соловецкий. В 2024 году необходима корректировка проектной документации на строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, чтобы реализовать оба проекта в 2024-2025 годах. В поселке также планируется установить антенно-мачтовое сооружение для повышения качества мобильной связи.

О Соловках

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.