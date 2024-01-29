Бизнес КБР получил более 200 льготных микрозаймов по нацпроекту за год

Общая сумма выданных заемных средств составила 28,1 млн рублей

НАЛЬЧИК, 29 января. /ТАСС/. Более 200 льготных микрозаймов получил бизнес Кабардино-Балкарии по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2023 году. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвитии.

"Региональная микрофинансовая организация НМКК "Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР" предоставляет микрозаймы субъектам МСП (до 5 млн рублей) и самозанятым гражданам (до 500 тыс. рублей) на срок до 3 лет по льготным ставкам. По итогам работы фонда в 2023 года заключено 214 договоров микрозайма с 174 субъектами МСП и самозанятыми гражданами, общая сумма выданных заемных средств составила 28,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 1 января 2024 года количество действующих микрозаймов в регионе достигло 433. Большая часть микрозаймов предоставлена предпринимателям из приоритетных отраслей, начинающим предпринимателям и самозанятым. Микрозаймы предоставляются по дифференцированным ставкам от 4,5% до 10% годовых в зависимости от категории заемщика и залогового обеспечения.