В Париже транспортники анонсировали забастовку во время Олимпийских игр

Она должна продлиться с 5 февраля по 9 сентября

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники Автономного управления парижского транспорта (RATP) предупредили о семимесячной забастовке, которая начнется 5 февраля и охватит период летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление одного из крупнейших профсоюзов страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

Забастовка должна продлиться с 5 февраля по 9 сентября и в ней будет участвовать "весь персонал RATP", следует из письма, которое было направлено на имя главы управления транспорта Жана Кастекса. Соответствующее решение было принято в связи с "констатированными в понедельник 29 января разногласиями по поводу <...> неадекватных мер оплаты труда на 2024 год". CGT выдвигает несколько требований, в частности, "отмену верхнего предела ставок, переоценку и расширение [диапазона] почасовой оплаты дополнительных и командировочных расходов, проведение переговоров о сокращении рабочего времени на основе 32-часовой рабочей недели", а также включение "надбавки за занятость" для людей с низкими доходами в регламент о персонале.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила о неготовности транспортной системы Парижа к Олимпийским играм, на время которых в городе ожидают прибытие до 20 млн туристов. Стоимость проезда в столичном транспорте на время Олимпийских и Паралимпийских игр удвоится. В частности, одна поездка на метро вырастет с €2,1 до €4.