Великобритания ввела санкции против подразделения спецназа КСИР

В список включили семь физических лиц и подразделение 840 сил специального назначения "Аль-Кудс"

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании расширило санкционный список против Ирана, включив в него семь физических лиц и подразделение 840 сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

В черный список, в частности, были включены глава международного наркокартеля Наджи Шарифи Зиндашти, а также Мухаммед Реза Насирзаде, Али Эсфанжани и два гражданина Турции - Абдулвахап Кочак и Али Кочак. Все они якобы "связаны с убийством иранского диссидента в Стамбуле" в 2019 году. Санкции подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения.

В релизе МИД не называется имя иранского диссидента. Вероятно, речь идет о Масуде Молави Варджанани, который до отъезда в Турцию работал в Министерстве обороны Ирана, занимаясь кибербезопасностью. Власти США еще в апреле 2020 году заявили, что иранская разведывательная служба причастна к совершенному в ноябре 2019 года в Стамбуле убийству.

Кроме того, под рестрикции подпали Мохаммед Реза Ансари и Мохаммед Абд аль-Разек Канафан, которые были упомянуты в расследовании британского телеканала ITV, вышедшем в эфир в декабре прошлого года. В нем утверждалось, что Иран угрожал расправой иранским журналистам с телеканала Iran International, которые работают на территории Великобритании.

В британском МИД заявили, что подразделение 840 сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР якобы планировало убийство двух проживающих на территории Соединенного Королевства телеведущих Iran International. В ноябре 2022 года глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум утверждал, что власти Ирана предприняли по меньшей мере 10 попыток похитить или убить проживающих в Великобритании критиков Тегерана.

"Иранский режим и преступные группировки, которые действуют от его имени, представляют неприемлемую угрозу безопасности Великобритании. Сегодняшний пакет [санкций] проливает свет на роль иранских чиновников и группировок, вовлеченных в деятельность по подрыву, замалчиванию и нарушению демократических свобод, которые мы ценим в Великобритании. Соединенное Королевство и Соединенные Штаты послали четкий сигнал о том, что мы не будем терпеть эту угрозу", - заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.