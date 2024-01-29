Эксперты призвали ввести гибкие формы занятости для работников старшего возраста

В аналитическом докладе АНО "Национальные приоритеты" и НИУ ВШЭ говорится, что в России сохраняется проблема дискриминации старшего поколения на рынке труда

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Проблема дискриминации старшего поколения на рынке труда сохраняется в России, для ее решения необходимо ввести гибкие формы занятости для таких сотрудников, а также мониторить разницу в зарплатах. Об этом говорится в аналитическом докладе АНО "Национальные приоритеты" и НИУ ВШЭ, который посвящен реализации федерального проекта "Старшее поколение" и программы "Активное долголетие".

"Проблема: сохраняется дискриминация старших поколений на рынке труда. <...> Возможные решения: внедрение гибких форм занятости, позволяющих пожилым работать на прежних рабочих местах неполный рабочий день/рабочую неделю; расширение программ повышения квалификации и переподготовки; мониторинг зарплат на рынке труда, выявление и устранение фактов дискриминации работников старших возрастов; расширение программ занятости со стороны государства и компаний с госучастием; создание базы данных вакансий для работников старших возрастов", - указано в докладе.

Ученые из Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ выяснили, что работники предпенсионного и пенсионного возрастов зачастую оказываются на одном уровне заработка с начинающим работником вместо того, чтобы к этому возрасту быть на пике заработка. Также такие работники часто не могут претендовать на высокие позиции, так как предпочтение отдается молодым, а пенсионеры, даже с высокой квалификацией, зачастую вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом.

Авторы доклада также считают, что для дальнейшего улучшения качества жизни людей старшего поколения необходимо совершенствовать систему долговременного ухода, подключать молодежь (особенно школьников) к помощи старшему поколению и создавать для этого специальные образовательные программы.

Кроме того, нужно превратить накопленный опыт работы со старшим поколением в открытый банк практик и создавать на основе лучших практик методические рекомендации. Также важно решить задачи информирования пожилых людей и их родственников об имеющихся возможностях, задействовать весь спектр инструментов от социальной рекламы до личного информирования.