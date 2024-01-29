В Вологодской области расходы на уличное освещение увеличили до 500 млн рублей

Средства направят на строительство новых линий электропередачи и установку современных энергоэффективных светильников

ТАСС, 29 января. Власти Вологодской области увеличили в этом году расходы на развитие сети уличного освещения муниципалитетов в шесть раз - до 500 млн рублей в сравнении с ежегодным объемом финансирования в 2022 году и в предыдущие годы. Средства направят на строительство новых линий электропередачи и установку современных энергоэффективных светильников, сообщила пресс-служба врио губернатора области.

Губернаторская программа "Светлые улицы Вологодчины" действует в области с 2018 года, муниципалитетам компенсировали затраты на уличное освещение из областного бюджета, а также выделяли средства на замену и установку новых энергоэффективных светильников. Однако обращения о недостаточной освещенности улиц в населенных пунктах продолжают поступать.

"По поручению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в регионе реализуют новую программу, которая будет направлена на строительство новых линий электропередачи. В сравнении с предыдущими годами, финансирование на эти цели увеличено в шесть раз. В частности, дополнительно увеличен объем финансирования муниципалитетов, сумма выделенных средств в этом году составит более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Обновленную региональную программу "Светлые улицы Вологодчины 2.0" обсуждали на оперативном совещании правительства области. "Когда я приезжаю на встречи с жителями, получаю много вопросов по освещению. Надо повышать эффективность нашей работы и направлять дополнительные средства на благоустройство", - привела пресс-служба слова главы региона.

По словам заместителя губернатора Евгении Мазановой, в 2024 году в области построят более 160 км новых линий уличного освещения и установят почти шесть тысяч светильников на территориях Вологды, Череповца и муниципалитетов. На сегодня на территории области установлено более 109 тыс. светильников уличного освещения, из 85,6% - это энергоэффективные.