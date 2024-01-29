Липецкая область в 2024 году в 5 раз увеличит софинансирование капитального ремонта

Основную часть средств направят на замену лифтов в многоэтажных домах, сообщил губернатор Игорь Артамонов

ТАСС, 29 января. Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов Липецкой области увеличится в пять раз в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"В пять раз увеличиваем в этом году софинансирование капремонта многоквартирных домов. Выделяем на это 515 млн рублей", - написал он.

Глава региона отметил, что основную часть средств направят на замену лифтов в многоэтажных домах. В 58 домах появится 161 новый лифт. В 2024 году отремонтируют 248 зданий, что на 48 больше, чем годом ранее.

Общий объем вложений из разных источников финансирования составит 3,4 млрд рублей, что примерно на треть больше, чем было потрачено на капитальный ремонт МКД в 2023 году. "И постоянный контроль деятельности подрядчиков. Все должно быть сделано качественно и в срок", - подчеркнул Артамонов.