РФ и Белоруссия расширят сотрудничество в ядерной медицине и цифровизации

Стороны также будут работать над аддитивными технологиями, ликвидацией накопленного экологического вреда и обращением с радиоактивными отходами

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия намерены углублять сотрудничество в ядерной медицине, цифровизации, аддитивных технологиях, ликвидации накопленного экологического вреда и обращении с радиоактивными отходами. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".

"На полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге, подписан меморандум между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий", - говорится в сообщении. Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии Сергей Шлычков.

Российско-белорусское стратегическое партнерство будет осуществляться по нескольким направлениям. В частности, предполагается создание на территории Белоруссии многоцелевого исследовательского ядерного реактора, комплекса лабораторий, многофункционального центра облучения и центра ядерной медицины. Среди других важных направлений - ядерная медицина и производство медицинского оборудования.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Росатома, имеется принципиальная договоренность выстраивать совместную работу, в том числе в рамках соответствующих программ и проектов Союзного государства.