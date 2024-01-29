В Архангельской области добыли алмаз массой 54,27 карата

Он является 43-м по счету среди уникальных особо крупных алмазов, собранных на ГОКе

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Первый в 2024 году алмаз ювелирного качества добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области. Это камень массой 54,27 карата, сообщается на сайте компании-алмазодобытчика.

"Эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 54,27 карата добыт в конце января в Мезенском округе на горно-обогатительном комбинате имени В. Гриба. Это первый крупный алмаз, добытый специалистами компании ["АГД Даймондс"] в этом году и 43-й по счету среди уникальных особо крупных алмазов, собранных на ГОКе с начала промышленной отработки", - указано в сообщении.

АО "АГД Даймондс" - алмазодобывающая компания России, на нее приходится порядка 10% российской добычи.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "АГД Даймондс", это алмаз в форме октаэдра хорошего ювелирного качества. Камень прозрачный с легким лимонным оттенком. Особо крупными считаются алмазы массой больше 50 карат. "Мы обязательно дадим ему имя, все крупные алмазы мы называем", - добавил собеседник агентства.

Месторождение алмазов имени В. Гриба является одним из крупнейших: оно на четвертом месте по запасам в России и на седьмом в мире. В 2023 году добывающая компания в полном объеме выполнила производственный план и добыла 4,5 млн карат алмазов.