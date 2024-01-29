Таджикская национальная авиакомпания начала принимать оплату в рублях картами РФ

В Somon Air сообщили, что владельцы карт Visa и Masterсard, которые выпущены не в России, оплачивают услуги перевозчика в евро

ДУШАНБЕ, 29 января. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Таджикистана Somon Air начал принимать на своем сайте любые карты, выпущенные российскими банками, а оплату теперь можно произвести в рублях.

"Уважаемые пассажиры - держатели российских банковских карт Visa, Mastercard и "Мир", теперь у вас есть возможность приобретать авиабилеты на нашем сайте <...> и оплачивать услугу в рублях", - говорится в сообщении авиакомпании.

В нем отмечается, что владельцы карт Visa и Masterсard, которые выпущены не в России, оплачивают услуги перевозчика в евро.

Весной 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить работу в России в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжили работать внутри страны.

Somon Air - национальная авиакомпания Таджикистана, флот которой состоит из авиалайнеров Boeing. Перевозчик обслуживает рейсы из Таджикистана в Россию, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и другие города, а также выполняет перелеты из республики в Казахстан, Индию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Германию, Китай.