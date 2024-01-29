В Белгородской области выделили 250 млн рублей на восстановление поврежденных предприятий

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, поддержка предпринимателей продолжается, несмотря на украинские обстрелы

ТАСС, 29 января. В Белгородской области выделили в 2024 году на восстановление предприятий, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, 250 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В 2023 году на восстановление промышленных предприятий области из разных источников выделено 2,2 млрд рублей. Субсидия из федерального бюджета по линии Министерства экономического развития России в прошлом году на восстановление пострадавшего бизнеса составила еще более 796 млн рублей. Дополнительно к этим средствам из регионального бюджета выделено 108 млн рублей. Также мы помогаем нашим непромышленным предприятиям, пострадавшим в ходе обстрелов. На эти цели в 2024 году в региональном бюджете выделено 250 млн рублей", - написал глава региона.

По словам губернатора, поддержка предпринимателей продолжается, несмотря на украинские обстрелы. Корпорация МСП в понедельник подписала с правительством Белгородской области соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства, которое предусматривает расширение сотрудничества по поддержке МСП и самозанятых, развитие новых направлений поддержки бизнеса. "На сегодняшний день в секторе МСП занято более 250 тыс. белгородцев. И в течение последних трех лет мы старались уделять большое внимание вопросам его развития. Несмотря на все объективные сложности, благодаря комплексу стимулирующих мер число субъектов предпринимательской деятельности у нас растет. В настоящий момент у нас 60 659 малых и средних предприятий и организаций. По их числу Белгородская область занимает четвертое место в Центральном федеральном округе", - проинформировал глава региона.

Он добавил, что Корпорация МСП также выделила банкам специальный лимит территориальных "зонтичных" поручительств с повышенным уровнем покрытия риска. Это поможет активизировать кредитование МСП в приграничных регионах, в том числе в Белгородской области.