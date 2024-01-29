Власти Китая назвали технологии и инновации приоритетом в развитии Хайнаня в 2024 году

Среди ключевых направлений губернатор Лю Сяомин назвал селекцию, океанические исследования, большие массивы спутниковых данных и программу здорового старения

ХАЙКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Инновации и системные преобразования в научно-технической сфере станут приоритетом в социально-экономическом развитии Хайнаня на 2024 год. Об этом заявил губернатор Лю Сяомин, выступая на 3-й сессии 7-го созыва собрания народных представителей провинции.

"В текущем году мы будем следовать двум приоритетам - внедрять инновации и осуществлять системные преобразования в научно-технической сфере", - приводит его слова информационный портал "Чжунго синьвэньван". Среди ключевых направлений чиновник назвал селекцию, океанические исследования, большие массивы спутниковых данных и программу здорового старения.

Как уточнил Лю Сяомин, в 2024 году Хайнань также будет активно реализовывать проекты в таких областях, как современное сельское хозяйство, аэрокосмические технологии, новые материалы, биология и медицина. С учетом задач, намеченных для реализации инициативы "Один пояс - один путь", правительство планирует создать одну или две специализированные лаборатории, которые займутся продвижением международного научного сотрудничества.

"Мы будем оказывать поддержку ведущим научно-техническим компаниям, ключевым предприятиям, формирующим отраслевые цепочки, поощрять создание инновационных консорциумов на базе университетов и исследовательских институтов", - подчеркнул губернатор.

По его словам, власти Хайнаня будут содействовать увеличению доли инвестиций предприятий в научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах. Лю Сяомин указал на необходимость комплексного использования ресурсов в области интеллектуальной собственности и создания демонстрационной зоны по предоставлению соответствующих услуг в городе Хайкоу.

Согласно докладу о работе администрации Хайнаня, опубликованному на прошлой неделе, в 2023 году провинция добилась существенного прогресса в научно-технической сфере и в области отраслевой модернизации, что позволило усилить ее инновационный потенциал. В частности, на острове было завершено строительство первой в Китае стартовой площадки для коммерческих ракетных запусков, появилась лаборатория океанических исследований в городе Санья (южное побережье) и научное подразделение по исследованию космоса в Вэньчане (северо-восток острова). Кроме того, началось проведение работ по созданию Хайнаньской базы квантовых технологий. Количество патентов на изобретения, которые были выданы в регионе за минувшие 12 месяцев, увеличилось более чем на 44%, а объем сделок по контрактам, связанным с технологиями, - на 46%.