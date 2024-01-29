На благоустройство пяти улиц в центре Уфы направят 1,5 млрд рублей в 2024 году

Проектную документацию уже подготовили

УФА, 29 января. /ТАСС/. Финансирование обновления пяти "гостевых" улиц в центре Уфы составит 1,5 млрд рублей в 2024 году. Планируется обновление тротуаров, уличного освещения, ремонт фасадов домов, сообщила пресс-служба главы Башкирии.

"Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев представил дорожную карту обновления "гостевых" улиц в историческом центре города - Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической и Новомостовой. Всего на эти цели в 2024 году планируют направить 1,5 млрд рублей. Речь идет о модернизации тротуаров, уличного освещения, ремонте фасадов домов, адресных табличек и рекламных вывесок в рамках общей концепции "Возвращение к истокам", - говорится в сообщении.

Уже подготовлена проектная документация, по улицам Ленина и Коммунистическая заключены договоры о выполнении работ. Вопрос обсуждался на совещании при участии главы Башкирии Радия Хабирова "Час городской среды".

Также для озеленения исторического центра Уфы к юбилею столицы республики высадят 450 крупномерных саженцев липы, отметили в пресс-службе.