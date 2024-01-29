Минфин США ввел рестрикции в отношении банка Al-Huda и его владельца

Банк служил каналом для финансирования терроризма, убеждены американские власти

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении банка Al-Huda и внесли в санкционный список его владельца Хамада аль-Мусави. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов США.

Банк, как убеждены американские власти, "служил каналом для финансирования терроризма" и был определен как "иностранное финансовое учреждение, вызывающее особенную обеспокоенность в связи с отмыванием денег". В связи с этим агентство по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США разработало ограничительные меры по отделению банка от финансовой системы США, запрещающие американским финансовым учреждениям открывать в нем корреспондентские счета.

Владелец Al-Huda Хамад аль-Мусави был внесен в санкционные списки США "за поддержку сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, в том числе через поддержку его прокси-групп на территории Ирака". В заявлении отмечается, что аль-Мусави использовал доступ к международной финансовой системе и долларам США для финансовой поддержки "Аль-Кудс" и группировки "Катаиб Хезболлах", которая входит в движение "Исламское сопротивление Ирака".