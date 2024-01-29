Владеющая торговыми домами класса люкс в ФРГ KaDeWe объявила о банкротстве

В компании отметили, что причиной стала слишком высокая арендная плата, которую KaDeWe больше не в состоянии платить

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Германская компания KaDeWe Group, владеющая торговыми домами класса люкс Kaufhaus des Westens (KaDeWe) в Берлине, Oberpollinger в Мюнхене и Alterhaus в Гамбурге, объявила о банкротстве, сообщает телеканал NTV.

В компании отметили, что причиной банкротства стала слишком высокая арендная плата, которую KaDeWe больше не в состоянии платить. При этом в фирме подчеркнули, что торговые дома продолжат работать.

Головной компанией KaDeWe Group является Signa Retail Selection, которая обанкротилась в ноябре и в которую также входила неплатежеспособная компания Galeria Karstadt Kaufhof. Signa Retail Selection принадлежит 49,9% акций KaDeWe Group.

На 50,01% KaDeWe Group принадлежит базирующейся в Таиланде компании Central Group. Как пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники, Central Group заинтересована в приобретении компании. Таиландская фирма планирует выкупить оставшуюся долю торгового бизнеса универмагов Signa, а также недвижимость KaDeWe в Берлине. "Несколько дней назад казалось, что сделка достигнута", - отметил источник издания. Однако незадолго до подписания контракта Signa выдвинула новые, более высокие требования. Таиландская компания на них не согласилась, но от своих намерений не отказалась.

Объем продаж KaDeWe Group в 2022-2023 финансовом году составил почти €728 млн, что почти на 24% больше, чем в 2018-2019 финансовом году до пандемии. В универмаге KaDeWe в Берлине работают около 900 человек, в Гамбурге - порядка 200, в Мюнхене - около 300. Еще 300 сотрудников работают в штаб-квартире в Берлине.