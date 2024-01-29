Первый в РФ стратегический план развития субъекта будет разработан по Чечне в 2024 году

Будет проведен комплексный анализ территории, в том числе структуры и динамики экономики, состояния рынка труда, анализ инвестиционных проектов, мониторинг состояния объектов культурного наследия и промышленных объектов

ГРОЗНЫЙ, 29 января. /ТАСС/. Стратегический мастер-план развития Чеченской Республики разработают в 2024 году. Это будет первый в России документ единого пространственного и социально-экономического планирования целого субъекта, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках подготовки мастер-плана запланированы семинары с жителями по методике соучаствующего проектирования, фокус-группы и стратегические сессии с ведущими экспертами Чеченской Республики, выезды во все районы, осмотр и полевые обследования территорий приоритетных проектов и промышленных зон. Идею создания первого в России мастер-плана на уровне целого субъекта федерации как документа единого пространственного и социально-экономического планирования впервые обсудили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко в октябре 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

В ходе разработки мастер-плана будет проведен комплексный анализ территории Чеченской Республики, в том числе структуры и динамики экономики, состояния рынка труда, анализ инвестиционных проектов, мониторинг состояния объектов культурного наследия и промышленных объектов.

"Единый мастер-план сформулирует основные векторы развития всего нашего региона и даст возможность продемонстрировать накопленный инвестиционный потенциал, - приводит пресс-служба слова главы региона Рамзана Кадырова. - В перспективе Чеченская Республика должна стать экономическим и культурным центром Северного Кавказа. Мы намерены использовать любую возможность, реализовывать проекты и предложения, которые позволят и дальше сохранять заданный высокий темп развития".

Ожидается, что разработка мастер-плана продлится до октября 2024 года.