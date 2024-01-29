Эксперт предложил заменить комиссии повышением ставок и субсидированием от девелоперов

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов сообщил, что в отсутствие комиссий девелоперы, если им позволяет финансовая модель, смогут направить всю сумму этой комиссии или ее часть на самостоятельное субсидирование ставки до уровня ниже 10%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Банковские комиссии по льготной ипотеке для застройщиков можно было бы заменить повышением ставок в рамках госпрограмм, тогда девелоперы могли бы самостоятельно субсидировать их до уровня ниже 10%. Такое мнение высказал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.

Как сообщалось, несколько крупных банков начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии. Опрошенные ТАСС эксперты высказывали мнение, что затраты на выдачу ипотеки могут увеличить стоимость квадратного метра в новостройках до 10%.

"Представляется целесообразным ликвидировать саму возможность введения таких мер, как банковские комиссии. Например, повысить ставку по семейной ипотеке на 1 п. п. - до 7%. А по программе с господдержкой, которая сегодня занимает более 50% от общего объема выданных ипотечных кредитов, - на 4 п. п. - с 8 до 12%. Это значительно сократит расходы государства", - сказал Азизов в ходе круглого стола "Льготная ипотека и новостройки: что будет дальше?".

По его словам, в отсутствие комиссий девелоперы, если им позволяет финансовая модель, смогут направить всю сумму этой комиссии или ее часть на самостоятельное субсидирование ставки до уровня ниже 10%. Это будет выбор каждого девелопера и может стать дополнительным инструментом конкуренции, считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, стоит увеличить лимит по размеру ипотечного кредита для заемщика с 6 до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга Московской и Ленинградской областей, а также сократить первоначальный взнос с 30 до 20% с условием сохранения тщательной процедуры скоринга заемщиков. "Таким образом, условия по ипотечным программам с господдержкой станут снова приемлемыми для покупателей", - добавил Азизов.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. Портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области.