В Подмосковье построят завод по производству роботов-дояров

На производственной площадке будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Производство роботов-дояров планируется наладить в подмосковном Солнечногорском округе, для реализации проекта инвестор получил земельный участок в рамках программы поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Предприятие будет запущено в 2026 году, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Для реализации инвестпроекта компания получила земельный участок в рамках программы поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Инвестиции в реализацию проекта составят более 60 млн рублей. Приступить к строительству компания планирует в IV квартале 2024 года. Запуск предприятия намечен на II квартал 2026 года. На производственной площадке будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе отметили, что предприятие будет построено компанией "СЕ" в Солнечногорском городском округе.

В министерстве рассказали, что роботы-дояры - это так называемые системы добровольного доения, рассчитанные на беспривязное содержание коров. Весь процесс доения полностью автоматизирован: корова сама заходит на площадку, робот считывает с чипа информацию о том, что корова ела и какая у нее жирность молока, затем обрабатывает вымя, надевает аппарат и начинает доить. Длительность доения робот также определяет самостоятельно. Таким образом, один такой робот может доить до 80 коров в сутки, позволяя за одно доение получать около 10 л молока.

"На предоставленном земельном участке площадью 0,9 га компания построит производственный цех с парковкой. Общая площадь застройки составит 2 740 кв. м. Такие "умные" инновационные технологии для сельского хозяйства, в частности для молочного производства, значительно облегчают работу фермерских хозяйств, а также повышают их продуктивность и улучшают качество молока", - процитировали в материале министра имущественных отношений Подмосковья Наталью Адигамову.

Отмечается, что в настоящее время компания занимается разработкой программного обеспечения и образцов роботов-дояров на действующем предприятии в Туле. Это позволит ускорить выход на проектную мощность после запуска производственной площадки в Подмосковье.