Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,42-1,38%

Курс юаня снизился до 12,35 рубля, доллара - до 88,97 рубля, евро - до 96,13 рубля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский рынок акций начал новую неделю ростом, чему способствовали подросшие цены на нефть, а также спрос инвесторов, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасений реализации рисков в выходные. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,42%, до 3 176,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,38%, до 1 125,22 пункта.

Курс юаня снизился на 0,13%, до 12,35 рубля, доллара - на 0,76%, до 88,97 рубля, евро - на 1,28%, до 96,13 рубля.

"В течение дня оптимизм покупателей поугас в свете укрепления рубля и ухода в минус нефтяных котировок. Волатильность цен на "черное золото" остается повышенной и связанной в основном с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. В частности, сегодня прозвучали сообщения о том, что йеменские хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе, впрочем, позже власти США опровергли факт атаки", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был не самым оптимистичным. "Ощутимо просели китайские индексы, в том числе реагируя на новости о ликвидации ранее объявленного банкротом гиганта-застройщика КНР Evergrande", - добавляет эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги "Русгидро" (+4,74%), котировки "Русснефти" (+3,36%), акции "Россетей" (+3,07%), расписки "Эталона" (+1,99%), акции Мосбиржи (+1,95%), котировки "Русагро" (+1,23%).

"Акции "Русгидро" в понедельник подскочили на новостях о разрешении ФАС обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, о чем заявил топ-менеджер компании. Сообщения поддержали и другие бумаги электроэнергетического сектора. "Русгидро" в эту среду запланировала публикацию операционных результатов за четвертый квартал 2023 года, которые должны дать ориентиры в отношении возможного уровня итоговых годовых дивидендов", - поясняет аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. Она также напомнила, что за 2022 год дивидендная доходность "Русгидро" составила чуть менее 6%.

Мосбиржа в эту пятницу опубликует объем торгов за январь 2024 года. "Русагро" в начале недели сообщила об увеличении выручки в четвертом квартале 2023 года почти в 1,8 раза, до 122,462 млрд рублей. За весь 2023 год выручка "Русагро" выросла на 20%, до рекордных 310,218 млрд руб., добавляет эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные акции "Мечела" (-1,03%), обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-0,74% и -0,26%), бумаги ОГК-2 (-0,35%), котировки "Самолета" (-0,34%), акции ПИК (-0,28%), бумаги "Норникеля" (-0,1%).

"Акции "Мечела" на фоне новостей о возможном усилении налоговой нагрузки в отрасли пока не смогли восстановить повышательный импульс, утерянный в январе после достижения очередных максимумов", - указывает Кожухова.

"Норникель" в понедельник представил неоднозначные операционные результаты за четвертый квартал 2023 года. "Производство никеля и меди выросло на 6% и 4,8% год к году соответственно, в то время как производство палладия и платины снизилось на 17,4% и 14,4% году к году. По итогам всего 2023 года производство никеля, меди и палладия упало на 4,8%, 1,8% и 3,5% соответственно, и лишь платина продемонстрировала рост на 1,8%. Снижение объясняется переходом на новое горное оборудование. Однако еще большее снижение ожидается в 2024 году: на 7-11,8% - по никелю, на 0,8-6,4% - по меди, на 9-14,7% - по палладию и на 8,9-14,6% - по платине, что в компании объясняют неблагоприятным геополитическим фоном", - добавляет Кожухова.

Прогноз на завтра

По ожиданиям Freedom Finance Global, во вторник, 30 января, индекс Мосбиржи может остаться в коридоре 3 100-3 200 пунктов, пара доллар/рубль может показать динамику в диапазоне 87,5-90 рублей, евро/рубль - в коридоре 95,5-97 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,2-12,6 рубля.

Из важной экономической статистики эксперты выделили оценку ВВП еврозоны за IV квартал 2023 года, индекс доверия потребителей CB в США. На глобальных рынках инвесторы могут на время занять выжидательную позицию перед заседанием ФРС. В США квартальные финрезультаты представят Microsoft, Alphabet, AMD, Pfizer. В России совет директоров ОГК-2 определит цену размещения акций в рамках допэмиссии.