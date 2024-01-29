Аэропорт Пулково планирует принимать до 1 млн туристов в год из Ближнего Востока

Сейчас на рейсы в ОАЭ и обратно приходится 10% международного пассажиропотока, что составляет около 350 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково будет принимать до 1 млн туристов в год из ближневосточных стран через пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"Пулково - один из ведущих аэропортов страны, и мы заинтересованы в привлечении туристов из ключевых зарубежных рынков. Пассажиропоток между Санкт-Петербургом и ОАЭ за 2023 год демонстрирует рост более 80% к 2022 году. В перспективе мы можем обслуживать на ближневосточных направлениях до 1 млн пассажиров в год", - приводят в пресс-службе слова генерального директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева.

Представители аэропорта также отметили, что основные ближневосточные туристы приезжают из ОАЭ и на них приходится около 10% международного пассажиропотока Пулково, что составляет около 350 тыс. человек. Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали, что по итогам 2023 года на международных направлениях обслужили 3,5 млн пассажиров. Наиболее востребованными стали рейсы в Анталью, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван.

Сейчас активно прорабатывается запуск новых международных рейсов, рубеж в 1 млн туристов аэропорт планирует достигнуть в ближайшие пять лет.

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" совместно с авиакомпанией Emirates провела для 15 крупнейших ближневосточных туроператоров презентацию туристического потенциала Петербурга. Программу по развитию въездного туризма Пулково запускает совместно с ведущими авиаперевозчиками.

Ближний Восток - один из приоритетных международных рынков для петербургского аэропорта. Дубай входит в топ-5 зарубежных направлений по объему перевозок в Пулково. В 2023 году впервые в истории из Санкт-Петербурга открыт прямой рейс в Абу-Даби, в Дубай начала выполнять рейсы авиакомпания Flydubai.

По итогам 2023 года, аэропорт Пулково обслужил 20,4 млн пассажиров и превысил показатель рекордного для авиаотрасли 2019 года.