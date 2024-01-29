Бумаги СПБ-биржи обвалились на фоне новостей о прекращении торговых операций

К 21:41 мск акции СПБ-биржи на Мосбирже снижались на 13,98%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Все торговые операции на СПб-бирже будут не доступны с 30 января 2024 года, следует из рассылки "Цифра брокер". После публикации этой информации бумаги компании упали почти на 14%.

"С 30 января 2024 года все торговые операции на СПб-бирже будут недоступны. Текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, операции будут доступны по ним после перевода", - говорится в рассылке компании для своих клиентов. ТАСС запросил и ожидает официальные комментарии от СПБ-биржи.

К 21:41 мск акции СПБ-биржи на Мосбирже снижались на 13,98%, до 85,5 рубля. К 21:46 мск акции на Санкт-Петербургской бирже торговались на уровне 86,1 руб. (-13,21%). По данным на 21:56 мск, акции СПБ-биржи на Мосбирже замедлили снижение до 6,14% и торговались на уровне 92,8 рубля. В то же время на Санкт-Петербургской бирже акции снижались на 2,22%, до 96,6 рубля.

2 ноября 2023 года США ввели санкции против СПб-биржи. В результате введения санкций иностранные контрагенты приостановили взаимодействие с площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций. Указанные риски учитывают все иностранные контрагенты, включая партнеров из дружественных юрисдикций. В связи с этим торговля иностранными бумагами на СПб-бирже стала недоступна.