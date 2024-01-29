Fesco займется автоматизацией транспортной сферы Узбекистана

Глава торгпредства Константин Злыгостев и руководство компании провели рабочую встречу, в ходе которой рассмотрели возможности усиления позиций компании на узбекистанском рынке

ТАШКЕНТ, 29 января. /ТАСС/. Российская транспортная компания Fesco планирует заняться внедрением автоматизированных систем управления в транспортной сфере Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства РФ в республике.

По ее данным, глава торгпредства Константин Злыгостев и руководство Fesco провели рабочую встречу, в ходе которой рассмотрели возможности усиления позиций компании на узбекистанском рынке.

"Стороны обсудили перечень совместных действий, которые следует предпринять для увеличения количества реализуемых в стране проектов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Fesco намерена заняться "внедрением в транспортной сфере Узбекистана передовых автоматизированных систем управления, а также оснащением предприятий железнодорожного транспорта современным оборудованием, в частности подвижным составом".

Fesco является крупнейшей частной транспортной компанией России. Ей принадлежат активы в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса, в том числе несколько крупных железнодорожных операторов и Владивостокский морской торговый порт.