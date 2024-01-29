СПБ-биржа опровергла информацию о прекращении торгов

Торги 30 января будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. СПБ-биржа опровергла сообщения о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе торговой площадки.

"Сообщение о прекращении торгов на СПБ-бирже с 30 января 2024 года не соответствует действительности. Торги российскими ценными бумагами на СПБ-бирже 30 января 2024 года будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов", - заверили там.

Ранее в клиентской рассылке инвестиционной компании "Цифра брокер" сообщалось, что начиная с 30 января 2024 года все торговые операции на СПб-бирже будут недоступны, а текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи. После публикации этой информации бумаги компании на Мосбирже упали почти на 14%.