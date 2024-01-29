Фрадков: число офисов ПСБ в ЛНР в 2023 году выросло вдвое

Как уточнил председатель банка Петр Фрадков, банкоматную сеть в регионе расширили восьмикратно

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. ПСБ за прошлый год увеличил количество офисов в ЛНР в два раза, количество банкоматов увеличилось в восемь раз, сообщил председатель банка Петр Фрадков в ходе рабочего визита в новый регион страны.

"В 2023 году ПСБ активно развивался на территории Луганской Народной Республики, поступательно масштабируя свое присутствие и повышая доступность финансовых услуг для жителей и бизнеса: за прошлый год мы вдвое увеличили офисную сеть, банкоматную расширили восьмикратно. Я благодарю руководство Луганской Народной Республики за плодотворное взаимодействие, уверен, оно послужит дальнейшему социально-экономическому развитию региона", - привела пресс-служба слова Петра Фрадкова.

29 января в парке Щорса председатель банка и глава ЛНР Леонид Пасечник совместно с замминистра финансов РФ Алексеем Моисеевым и зампредом Банка России Сергеем Беловым возложили цветы к мемориалу "Погибшим детям Луганщины", после чего приняли участие в рабочей встрече. По словам Пасечника, на встрече с руководством ПСБ стороны "подвели итоги сотрудничества за 2023 год" и обсудили планы работы в 2024 году.