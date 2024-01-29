"Молдовагаз" сообщила, что долг Приднестровья за российский газ превысил $10 млрд

Председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан не назвал точную сумму задолженности

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Задолженность за российский газ, который проставляется потребителям непризнанного Приднестровья, превысил $10 млрд. Об этом сообщил председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью телеканалу TV-8.

"Этот долг уже превысил $10 млрд", - отметил он

Долг потребителей из Приднестровья, который сформировался из-за систематических неплатежей, аккумулирует на своем балансе "Молдовагаз". Правительство Молдавии эту задолженность не признает, так как не контролирует ситуацию в этом регионе. Препятствовать поставкам на левый берег Кишинев не пытается, так как, кроме граждан РФ, там проживают молдавские граждане. Также в регионе расположена снабжающая республику дешевой электроэнергией Молдавская ГРЭС, которая работает российском на газе.

Есть также долг молдавских потребителей с правого берега Днестра. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что эта часть долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Эту задолженность Молдавия также не признает.