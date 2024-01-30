Минцифры РФ предлагает создать региональный сегмент биометрической системы в Москве

Оператором регионального сегмента будет орган власти региона или подведомственное ему госучреждение

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минцифры России предлагает образовать региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС) в Москве. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Региональный сегмент - это часть ЕБС. Он может быть создан решением правительства по желанию субъекта РФ. К нему применяются те же требования безопасности, что и к ЕБС. Регсегмент поспособствует развитию региональных сервисов, работающих с использованием биометрии. Он позволит адаптировать систему под задачи и проекты региона", - отметили в пресс-службе Минцифры.

Оператором регионального сегмента в таком случае будет орган власти региона или подведомственное ему госучреждение. Биометрию из регионального сегмента можно будет использовать только для региональных низкорисковых операций: для оплаты проезда на городском транспорте или оплаты парковки, прохода на территорию организаций или объектов культуры, в качестве второго фактора защиты при входе на городские сервисы и в других ситуациях. По итогам общественного обсуждения перечень сервисов и особенности его применения могут быть скорректированы, добавили в Минцифры.

"Зарегистрировать биометрию в регсегменте можно будет в городском приложении. Также можно будет дать согласие на использование биометрии в региональных сервисах через мобильное приложение "Госуслуги биометрия", - уточнили в ведомстве.

В Минцифры подчеркнули, что регистрация на сервисах возможна только с согласия гражданина, а также использование биометрии для получения услуг во всех случаях может быть только добровольным. Свои биометрические данные можно будет удалить в любой момент - из городского приложения для регистрации биометрии или на портале "Госуслуги".

ЕБС - государственная цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по его биометрическим характеристикам. С помощью биометрии и ЕБС можно получать государственные и коммерческие услуги дистанционно или очно. Цель внедрения ЕБС - сделать более доступными услуги, которые можно получить только с подтверждением личности.