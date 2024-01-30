В Счетной палате заявили, что ИПР позволили создать более 12 тыс. рабочих мест

Речь идет об индивидуальных планах развития, разработанных для 10 регионов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Индивидуальные планы развития (ИПР), разработанные в 2020 году для 10 субъектов РФ, позволили создать более 12 тыс. рабочих мест и привлечь более 172 млрд рублей инвестиций, сообщается в бюллетене Счетной палаты.

"С учетом ограниченного масштаба влияния ИПР, обусловленного объемами их финансирования, объективно оценить вклад непосредственно ИПР в развитие этих регионов пока затруднительно. Однако наш анализ показал, что регионы, в которых реализуются ИПР, развивались быстрее средних показателей по стране. По состоянию на 1 июля 2023 года в результате реализации мероприятий ИПР создано более 12 тыс. рабочих мест и привлечено более 172 млрд рублей инвестиций", - приводятся в бюллетене слова аудитора Счетной палаты Натальи Труновой.

В то же время существуют некоторые недостатки, не позволяющие в полной мере использовать потенциал этого инструмента. Так, по мнению Счетной палаты, предусмотренный объем финансирования ИПР не позволяет оказать существенное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих регионов. Осложняет ситуацию и отсутствие единой модели финансирования ИПР: средства предоставляются разными органами в разных формах и на основании различных правил их выделения. Кроме того, в среднем индивидуальные программы за время своего действия изменялись четыре раза, что значительно усложнило оценку результатов их реализации.

Среди других недостатков Счетная палата отметила наличие в планах большого количества нефинансовых мероприятий, недостаточное нормативное регулирование полномочий и сферы ответственности регионов в процессе формирования и выполнения ИПР, а также неинформативность отчетности о ходе их реализации.

По итогам анализа Счетная палата подготовила несколько рекомендаций. Так, в отношении уже действующих ИПР контрольное ведомство предложило передать функции их куратора Минэкономразвития России вместо отраслевых ведомств, минимизировать корректировки ИПР, привести их в соответствие с фактически достигнутыми результатами, а также провести анализ результатов тех мероприятий, которые были исключены из состава ИПР в ходе внесения изменений. Кроме того, предлагается установить переходный период действия мер поддержки (или предусмотреть иные механизмы) для тех регионов, в которых ИПР не будут продлены.

Позиция Минэкономразвития

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что реализация мероприятий индивидуальных программ развития стала существенным фактором развития экономики регионов. "За последние три года завершено 82 мероприятия, что позволило создать 12 тыс. новых рабочих мест, привлечь более 90 млрд рублей частных инвестиций. Уровень безработицы снизился по сравнению со среднероссийским уровнем в 2,5 раза. По темпам снижения уровня бедности девять из десяти регионов вошли в число лучших и средних в России", - заявил Вахруков, слова которого приводятся в сообщении Минэкономразвития.

Он добавил, что с учетом анализа результатов реализации мероприятий ИПР Минэкономразвития предлагает продлить программу до 2030 года, при этом обновив критерии отбора регионов и методологические подходы к формированию, направленные на повышение эффективности их реализации.

Про ИПР

ИПР были разработаны и утверждены в 2020 году для 10 регионов с низкими показателями социально-экономического развития. Это Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва и Чувашия, Курганская и Псковская области, а также Алтайский край.

Основная цель ИПР - создать условия для опережающего социально-экономического развития этих регионов и улучшить их показатели по уровням безработицы и бедности, темпам роста физического объема инвестиций в основной капитал и реального среднедушевого денежного дохода населения. На период реализации ИПР (2020-2024 годы) утвержденный объем их финансового обеспечения составляет 52 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 50 млрд рублей.