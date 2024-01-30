Дрозденко попросил Путина помочь с реконструкцией Дороги жизни

Губернатор Ленинградской области отметил, что проект будет готов до конца 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину о реконструкции Дороги жизни и попросил поддержать инициативу.

Путин в понедельник провел рабочую встречу с Дрозденко.

"Это итоги работы студенческих коллективов - конкурс по реконструкции Дороги жизни. Победители здесь представлены. Как я вам говорил, мы проект сделаем до конца 2024 года. И мы начнем после проекта реконструкцию, но хотел бы попросить федеральной помощи и поддержки, потому что проект получился и грандиозный", - сказал Дрозденко.

"Например, проект затрагивает не только Дорогу жизни, но затрагивает [деревню] Кобону. Вот здесь как раз? где заканчивалась Дорога жизни, куда людей привозили после эвакуации. Очень знаковые получаются памятники. Часть памятников мы будем реконструировать, часть памятников - это новое строительство. Это стоит того, потому что это действительно будет фундаментальная реконструкция и реставрация. Мы постараемся уложиться в здравый смысл", - отметил губернатор.