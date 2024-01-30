Договор о строительстве блока на АЭС "Дукованы" может быть заключен в конце 2024 года

Президент Чехии Петр Павел отметил, что страна в перспективе будет покрывать 50% своих нужд в электроэнергии за счет мирного атома

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Договор с компанией, которая выиграет проходящий в Чехии тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны, может быть заключен в конце нынешнего или начале следующе года. Об этом сообщил президент республики Петр Павел, слова которого привел новостной портал Irozhlas.

"Есть три серьезно заинтересованных [в возведении блока фирмы]. Предстоящим летом мы узнаем, кто [выиграл тендер]. Существует предположение, что на исходе текущего года или в начале следующего [с победителем тендера] будет заключен договор", - сказал президент.

Он считает необходимым для республики активно участвовать в разработке и создании малых модульных реакторов. Страна в перспективе, по его словам, будет покрывать 50% своих нужд в электроэнергии за счет мирного атома.

В тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" задействованы американская корпорация Westinghouse, французская компания EDF и южнокорейская KHNP.