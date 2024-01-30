В Донбассе и Новороссии до 2030 года построят более 10 предприятий по обращению с отходами

Строительство и реконструкция возможны с привлечением средств федерального бюджета и Российского экологического оператора

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до 2030 года построят 11 комплексных предприятий по сортировке и переработке отходов общей мощностью более 795 тыс. тонн . Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Актуализированная федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) утверждена распоряжением Минприроды России. В нее вошли сведения о планируемых к строительству и реконструкции объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Такие решения были приняты главами регионов при нашей поддержке", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В состав планируемых к строительству и реконструкции 11 комплексных предприятий входят: 11 объектов обработки (сортировки) отходов мощностью 1,76 млн тонн в год, 17 объектов утилизации общей мощностью более 0,8 млн тонн в год, а также 11 объектов размещения отходов мощностью более 1 млн тонн в год. Строительство и реконструкция возможны с привлечением средств федерального бюджета и РЭО.

В свою очередь заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов, которого также процитировали в пресс-службе, рассказал, что по программе развития новых регионов в прошлом году были заключены контракты на разработку проектно-сметной документации строительства двух комплексных объектов в ДНР и ЛНР, а в этом году планируется начать проектирование комплексного объекта в Запорожской области. Для развития сферы обращения с ТКО в Донбассе и Новороссии РЭО в этом году тоже закупит и передаст местным властям 8,7 тыс. контейнеров, бункеров и 125 единиц специализированной техники, добавил Карелов.

В 2023 году в рамках программы в регионы было передано 150 единиц специализированной техники и 11,4 тыс. контейнеров и бункеров. В 2022 году РЭО в рамках специального инфраструктурного проекта по поручению правительства РФ закупила и передала городу Мариуполю в ДНР 87 единиц техники, 11 единиц оборудования для обработки отходов, 9,3 тыс. контейнеров и бункеров.