США установили сроки на сделки с золотодобывающей компанией Венесуэлы

Их необходимо завершить до 07:01 мск 13 февраля, следует из заявления американского Минфина

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов установила срок до 13 февраля, к которому необходимо завершить сделки с венесуэльской госкомпанией Minerven, занимающейся добычей золота. Соответствующий документ распространил Минфин США.

В нем отмечается, что "настоящей генеральной лицензией разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке, необходимые для прекращения сделок с участием Minerven или любой организации, в которой Minerven прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций, до 00:01 по времени восточного побережья США [07:01 мск] 13 февраля 2024 года". Предыдущая версия генеральной лицензии не содержала никаких сроков.

Кроме того, как указано в документации, это исключение из рестрикций не касается правительства и ЦБ Венесуэлы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что власти США считают, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить рестрикции.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро.