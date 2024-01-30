В Хабаровском крае в 2024 году разведают несколько месторождений золота

В настоящее время геологоразведочные работы ведутся на месторождении Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко

ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Запасы 5-6 месторождений золота подтвердят в 2024 году в Хабаровском крае, сообщил ТАСС министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

"5-6 месторождений по золоту на этот год. Есть месторождения, которые уже в отработке, те, по которым работы ведутся на флангах, эти месторождения разрастаются. <...> Тем самым мы увеличиваем запасы разведочные", - сказал Леонтьев.

Министр сообщил также, что сейчас ведутся геологоразведочные работы на месторождении Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко. "На следующий год, в первой половине, уже будем понимать, какие там запасы", - сказал министр. На месте планируется строить горно-обогатительный комбинат.

Своих инвесторов ждут рудопроявления марганца, добавил министр. Основным потребителем марганца является черная металлургия. Марганцовистые стали применяются в горнодобывающей промышленности, везде, где нужная высокая прочность, - в выпуске дробилок, промышленных мельниц, зубьев ковшей экскаваторов и так далее. Сейчас поставки марганца затруднены. Две компании уже проявили интерес к работе по этому направлению.

"Есть и потенциальные объекты черной металлургии, на которые в этом году были выданы лицензии. В Тугуро-Чумиканском районе, где быстрыми темпами строится Тихоокеанская железная дорога на частные инвестиции. <...> Пока даже из перспективных запасов видно, что это миллиарды тонн. Вполне возможно, что Хабаровский край будет развивать черную металлургию", - сказал Леонтьев.

Горнодобывающая отрасль - одна из флагманских в экономике Хабаровского края. По итогам 2022 года добыча золота в крае составила 27,8 тонны, регион по этому показателю входит в число ведущих в стране. Итоги 2023 года еще не подводились, однако глава региона Михаил Дегтярев сообщал в интервью агентству, что объемы немного "просели", руда стала более бедной.