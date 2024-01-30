"Ведомости": "Уральские авиалинии" хотят вернуть допуск на международные рейсы

В 2023 году у авиакомпании изъяли часть допусков из-за проблем с двойной регистрацией, возникшей из-за санкций против авиаотрасли РФ, напоминает газета

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Один из крупнейших российских авиаперевозчиков "Уральские авиалинии" подал заявки на возврат допусков на международные рейсы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы к межведомственной комиссии по допуску к международным направлениям.

По данным "Ведомостей", "Уральские авиалинии" просят вернуть допуск на полеты более чем по 20 международным направлениям. В 2023 году у авиакомпании была изъята часть допусков из-за проблем с двойной регистрацией, возникшей из-за санкций против российской авиаотрасли. После изъятия допуски были временно переданы другим авиакомпаниям.

"Уральские авиалинии" претендуют на получение допуска на перелеты из аэропорта "Жуковский" и Сочи в Стамбул, из Санкт-Петербурга в Дели и из Иркутска в Пекин. Больше всего заявок на допуск авиакомпания подала на рейсы в города Казахстана и Узбекистана.

Как сообщает издание, "Уральские авиалинии" планируют начать перелеты по запрашиваемым международным направлениям с марта 2024 года. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Азербайджан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.