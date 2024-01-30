В нескольких муниципалитетах Приморья в 2024 году котельные начнут переводить на газ

В настоящее время в эксплуатацию введено 13 котельных

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Специалисты активно переводят котельные в Приморском крае на природный газ. На 2024 год запланирован ввод еще четырех газовых котельных, также начнутся масштабные мероприятия по переводу котельных на газовое топливо в Находке, Спасске-Дальнем и Дальнереченске, сообщили ТАСС в министерстве энергетики и газоснабжения края.

"С началом газификации Приморского края идет активный перевод котельных на природный газ. На данный момент введено в эксплуатацию 13 котельных, в 2024 году планируется ввести еще четыре газовых котельных, а также приступить к мероприятиям по переводу котельных на работу на газе в Находкинском городском округе, городском округе Спасск-Дальний и Дальнереченском городском округе", - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что за счет перевода котельных с мазута на уголь и природный газ снижено потребление нефтепродуктов с 490 тыс. тонн в год до 250 тыс. тонн в год.

В министерстве добавили, что для снижения износа объектов инженерной инфраструктуры и снижения технологических отключений в крае разработаны и реализуются программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. По госпрограммам с 2020 года заменили 148 км ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, модернизировали 216 котельных на сумму порядка 5,4 млрд рублей.