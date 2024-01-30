В развитие Кузбасса вложат около 1 трлн рублей до 2036 года

По словам главы региона Сергея Цивилева, программа социально-экономического развития будет принята в ближайшее время

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Общая стоимость проектов, которые предложены в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, составила около 1 трлн рублей. Однако в связи с большим количеством запланированного часть из этого будет реализована до 2036 года, заявил в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Мы направили все планы о продлении программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года в Министерство экономического развития РФ, откуда документы разосланы в другие федеральные ведомства. <...> Мы разработали очень много проектов, поэтому было принято решение часть из них реализовать до 2030 года, а оставшиеся - до 2036 года. Сумма всех источников финансирования получилась большая - около 1 трлн рублей", - сказал Цивилев, добавив, что программа будет принята в ближайшее время.

При этом сводную резолюцию, которую примут по итогам конференции, также приурочат к 300-летию Российской академии наук. "И сколько будет существовать Российская академия наук, столько и будут изучаться материалы конференции. А из-за юбилея РАН внимание к этим трудам, а значит и к Кузбассу, будет очень большое. И опыт нашего региона будут изучать все остальные субъекты Российской Федерации", - считает глава Кузбасса.

Программа социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в 2021 году. Она включает в себя такие приоритетные направления, как рост уровня жизни, снятие инфраструктурных ограничений, повышение качества медицинской помощи. Также в документе были обозначены строительство автотрассы в обход Кемерова, модернизация городского аэропорта и развитие туристско-рекреационного комплекса "Шерегеш".

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с правительством Кузбасса продлить программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2030 года. В ноябре в Кузбассе прошла международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса", результаты которой лягут в основу данной программы.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.