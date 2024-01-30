РЖД компенсирует недовоз при экспорте угля на восток из Кузбасса в 2023 году

Разницу планируется компенсировать перевозкой более дорогих грузов из региона, отметил губернатор региона Сергей Цивилев

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Объем экспорта угля в восточном направлении из Кузбасса в 2023 году составил 52,75 млн тонн, что на 360 тыс. тонн меньше соглашения с РЖД. Разницу планируется компенсировать перевозкой более дорогих грузов из региона, заявил в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В декабре 2022 года глава РЖД Олег Белозеров и Сергей Цивилев подписали соглашение о вывозе из Кузбасса в 2023 году не менее 53,1 млн тонн угля.

"В прошлом году объем экспорта угля из Кузбасса составил 52,75 млн тонн, что на 360 тыс. тонн меньше предусмотренного соглашения с РЖД. На результат повлияла в первую очередь недостаточная пропускная способность Восточного полигона железнодорожной сети. Но в соглашении на 2024 год этот недовоз учтен", - сказал Цивилев.

Стороны договорились в 2024 году вывести на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 млн тонн угля. При этом было подписано соглашение о дополнительном вывозе 0,5 млн тонн грузов. "Но не угля, а других грузов на наше усмотрение. Это будут более дорогие грузы для экономики Кузбасса. И железной дороге таким образом будет проще устранить этот недовоз", - сказал Цивилев.

В Кузбассе в угольной отрасли занято свыше 90 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.